Antwerpse kortfilm Daydreamers wint na New York nu ook award in Venetië: “Ik wist niet eens dat we genomineerd waren”

ANTWERPENNa beste studentenkortfilm op het erg prestigieuze Tribeca Film Festival in New York wint ‘Daydreamers’ van regisseur Ante Pask (22), met Jurgen Delnaet in de hoofdrol, nu een tweede internationale prijs. De eer gaat deze keer naar scenarist Emiel Van Wouwe (27), die het Venetië Kortfilmfestival wint met zijn pakkend verhaal. “In New York stond ik niet op tijd op het podium om de award te ontvangen en deze keer wist ik niet eens dat we waren ingeschreven.”

Even terugspoelen naar begin deze zomer. Na vertoningen in eigen land op onder andere het Leuven Kortfilmfestival en het Jeugd Europees Filmfestival (JEF) steekt kortfilm ‘Daydreamers’ van Ante Pask (22) uit Berchem de plas over richting Verenigde Staten. Op het erg prestigieuze filmfestival Tribeca in New York - mede opgericht door Robert De Niro - wint de Antwerpse productie de prijs voor beste kortfilm.

Prijsuitreiking gemist

“We hadden nooit gedacht dat we nog maar kans maakten op een prijs”, blikt scenarist Emiel Van Wouwe (27) uit Antwerpen terug naar het avontuur in New York. “Na de première op het festival is heel het team dan ook terug huiswaarts gekeerd maar ik beslis om nog wat te blijven hangen om de toerist uit te hangen. Ik ben aan het fietsen door de stad wanneer ik plots telefoon krijg van Ante. Blijkt dat we de eerste prijs voor kortfilm hebben gewonnen en dat de award op dat eigenste ogenblik wordt uitgereikt.”

Volledig scherm De première van hun eigen film haalt de productie nog net op het Tribeca Film Festival. De prijsuitreiking een week later niet. © rv

Emiel rept zich op zijn fiets richting awardshow. “Natuurlijk vergis ik mij van gebouw”, grinnikt hij. “En kom ik hopeloos te laat. Het personeel van het filmfestival probeert me nog te helpen maar dan komen die woorden, vol medelijden: ‘It’s kind of over now’. Gastheer Robert De Niro staat die avond op het podium van Tribeca maar Emiel Van Wouwe is te dom om op tijd op de prijsuitreiking te geraken”, lacht de jolige scenarist verder. “Gelukkig heeft het festival de prijs nadien nog opgestuurd naar Ante.”

Schoolproject

Met zoveel belangstelling en dikke prijzen zou je bijna vergeten dat ‘Daydreamers’ slechts een schoolopdracht is. Ante studeert aan het RITCS in Brussel en stapt met haar idee naar scenarist Emiel vooraleer die vorig jaar afstudeerde. “Ante kwam met een sterk idee af en ik ben mee op de kar gesprongen en heb het verhaal met haar bij elkaar geschreven”, zegt Emiel. “In volle lockdown, we hebben elkaar quasi niet gezien in die periode. Ik vind dat ze heel die productie op een prachtige manier heeft klaargespeeld en regisseert. De prijs voor beste film op Tribeca is volledig terecht.”

Venetië

Maar deze week werd Emiel zelf gelauwerd op het Venetiaanse kortfilmfestival ‘Venezia Shorts’, het kleinere broertje van het wereldwijd gerenommeerd Venice International Film Festival. Net zoals op zijn fiets in New York komt hij weer totaal uit de lucht gevallen. “Ik wist niet eens dat we geselecteerd waren, laat staan dat ik de prijs voor beste screenwriter won. Laat ons zeggen dat communicatie en promotie misschien niet onze sterkste kant is”, lacht hij verder.

Volledig scherm Jurgen Delnaet verliest in Daydreamers zijn zicht en vreest niet meer voor zijn elfjarige dochter te kunnen zorgen. © rv

Vader-dochter-relatie

Daydreamers vertelt het verhaal van een vader, gespeeld door Jurgen Delnaet van onder andere Aanrijding in Moscou, In Vlaamse Velden, Cordon en Marsman, wiens zicht snel aftakelt en niet meer op zijn geliefde motorfiets kan rijden met zijn negenjarige dochter, vertolkt door Flo Martens. “De vader heeft schrik niet meer voor zijn dochter te kunnen zorgen maar zijn dochter denkt dat hij enkel droevig is omdat hij niet op zijn moto kan zitten”, legt Emiel zijn verhaal kort uit. “Op haar eigen, kinderlijke, soms naïeve manier toont ze haar vader onbewust dat hun papa-dochter-relatie het fysieke overstijgt.”

Reuzenrad

Intussen werkt Emiel aan een nieuwe miniserie voor productiehuis Eyeworks en VTM GO. Hij wil zich verdiepen in webseries maar droomt ervan zijn eigen langspeler te schrijven. “Daarnaast heb ik nog een passieprojectje in eigen beheer. Een kortfilm die zich afspeelt in het reuzenrad op het Antwerpse Steenplein die zich ontplooit in een raamvertelling in de verschillende kabinetjes en ondertussen een portret van de stad schetst.”

Daydreamers is een productie van Ante Pask (producer, regisseur, screenwriter), Ella Bal (producer), Emiel Van Wouwe (screenwriter), Sebastiaan Buts (regie-assistent), Arne Fivez (cinematographer), Janneke Maes (editor) en Laura Huysmans en Peter Pask (composers). Meer info tribecafilm.com/daydreamers.

