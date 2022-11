Antwerpse korpschef en stadsbestuur houden minuut stilte voor overleden Brusselse politieagent Thomas Monjoie

Antwerpen Potentiële drugsdea­ler rijdt vrouw aan en pleegt vluchtmis­drijf

De Antwerpse politie kreeg dinsdagavond een oproep van een ongeval met vluchtmisdrijf in de Maréestraat. Een dame van 62 werd aangereden door een wagen op het zebrapad en liep daarbij verschillende breuken op. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Een getuige gaf aan dat de man nog had geprobeerd om de dame te verplaatsen, maar dat hij even later wegreed. Volgens de getuig reed hij mogelijk ook achteruit door de straat, nadat hij deze tegen de richting was ingereden.

