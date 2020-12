Antwerpse kleermaker uit ‘Jonge Wolven’ streek volgens overheid onterecht coronapremie op: “Niet van plan om die 8.800 euro terug te betalen”

Antwerpen Antwerpse event- en marketing­bu­reau Count Me In neemt fiets­events EPIC200 en EPIC300 over

30 november Count Me In, het jonge event- en marketingbureau uit Antwerpen, neemt de gerenommeerde fietsevents EPIC200 en EPIC300 over van Sportevents vanaf 2021. CEO van Count Me In Wies Jaspers is blij met deze overname: “Deze succesvolle events zijn een absolute meerwaarde voor ons aanbod.”