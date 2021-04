Antwerpse Jeff (26) brengt plaat uit voor Axwell van Swedish House Mafia: “Als puber stond ik nog voor hem te springen op Tomorrowland”

De poulain van Tiësto

“Ik herinner me dat de Britse dj en producer Noah Neiman toen een handleiding online had gezet van hoe hij muziek had gemaakt voor het label van de Nederlandse Hardwell, de poulain van DJ Tiësto, zeg maar”, herbeleeft Jeff. “Ik contacteerde Noah via sociale media met de vraag of hij feedback wilde geven op mijn laatste probeersel want ik had de indruk dat hij me veel kon bijleren. Een dag later al zat ik in de les wanneer ik een bericht kreeg met de vraag of ik enkel feedback verwachtte, of dat we het nummer samen wilden afwerken. Dat had ik echt niet zien aankomen, we hebben die plaat - ‘Long Way Home’ samen rond gekregen en uitgebracht op een Brits label met honderdduizenden streams tot gevolg. De bal is toen aan het rollen gegaan voor mij.”