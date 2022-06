Antwerpse hotels herleven: “We zien de beste cijfers sinds corona”

Vuurwerk­bom­men voor bekende Antwerpse kickbokser en twee broers: “Ze hebben enkele blokken coke geript”

In Borgerhout en Merksem werd dinsdagnacht zwaar vuurwerk gegooid naar woningen die gelinkt zijn aan de bekende kickbokser en Sky ECC-verdachte Jamal Ben Saddik (31) en twee broers die gekend zijn in de drugswereld. In het milieu gaat het gerucht rond dat het een duidelijk signaal is, omdat er enkele kilo’s drugs verdwenen zijn. Het parket van Antwerpen onderzoekt de zaak.

17:26