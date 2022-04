Antwerpse haven ziet aantal containers fors dalen

De daling in het containersegment toont volgens het havenbestuur de noodzaak aan van extra containercapaciteit. Die komt er vanaf vrijdag, als de fusie met een haven van Zeebrugge een feit is. “Dit zijn de laatste cijfers die we bekendmaken als Port of Antwerp”, vertelt CEO van Port of Antwerp Jacques Vandermeiren. “Samen met Zeebrugge hebben we de mogelijkheid om, in de huidige complexe geopolitieke en macro-economische context, onze positie te versterken.”