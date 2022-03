Antwerpse haven rolt ‘asfalt van de toekomst’ uit

Zandvliet Zandvliet ongerust over terugkeer­cen­trum voor criminelen: “Wie garandeert ons dat die instelling gesloten blijft?”

Ongerustheid in Zandvliet, alweer. Want staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) blaast de plannen voor de bouw van een gesloten terugkeercentrum voor criminelen nieuw leven in. Het centrum, dat langs het op- en afrittencomplex aan de A12 komt, moet plaats bieden aan 144 mensen. Het bestuur van het Antwerpse polderdistrict reageert gepikeerd. “Alweer wordt onze mening niet gevraagd.”

