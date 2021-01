Antwerpse haven houdt stand in coronajaar: totale trafiek daalt met 3 procent, maar wél nieuw record van 12 miljoen containers

Het beste nieuws in een door corona getekend jaar was dat de Antwerpse haven als motor van de Vlaamse economie volledig operationeel bleef. “Dat danken we aan de expertise en de veerkracht van de duizenden werknemers”, beklemtoonde Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) op een persconferentie in het Havenhuis. “We hebben ook onze pioniersrol bevestigd met heel wat innovatie. Een voorbeeld is de digitalisering van de vrijgave van containers, waarmee we het de drugsmaffia moeilijker maken.”

Oktober beste maand ooit

Moeilijk jaar of niet, er komen steeds meer containers naar Antwerpen. Op vijf jaar tijd gaat het om een kwart meer. Zo is in 2020 de kaap gerond van 12 miljoen containers, ruim een procent meer dan in 2019. De maand oktober was zelfs de beste ooit. Sterke punten van de haven zijn dat ze meer uitvoert dan invoert en dat ze verbindingen heeft met alle continenten.

Quote Vooral voor staal was er een zware impact. Zo zijn er de hoge tarieven voor staal van Europa naar de Verenigde Staten. Het is afwachten hoe de nieuwe Amerikaan­se regering van Joe Biden daarmee zal omgaan.” Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp

Dat de totale goederenomzet uiteindelijk met 3 procent is gekrompen, ligt vooral aan een stevige daling in het stukgoed (-16 procent) en het droge massagoed (-17 procent). “Vooral voor staal was er een zware impact”, stelt Jacques Vandermeiren, algemeen directeur van Port of Antwerp. “We varen daar al enkele jaren in zwaar weer. Zo zijn er de hoge tarieven voor staal van Europa naar de Verenigde Staten. Het is afwachten hoe de nieuwe Amerikaanse regering van Joe Biden daarmee zal omgaan.”

Minder auto’s en olie

Rode cijfers zijn er onder meer voor de overslag van nieuwe auto’s (-21 procent), meststoffen, ertsen, zand en grind. De omzet van ruwe olie kleurt zelfs bloedrood met een krimp van 60 procent. De raffinaderijen schroefden door een fors gedaalde vraag hun productie terug. Alles samen daalde het vloeibaar massagoed – met naast olie ook chemicaliën – met 4 procent.

Wat de komende maanden brengen, blijft wel vrij onzeker. Het Antwerps havenbestuur verwacht dat we de gevolgen van de Brexit nu echt gaan zien en hoopt ook dat een derde golf van het coronavirus uitblijft. “We zijn een sterke haven die een aantal trafieken kan overnemen, maar evident wordt het toch niet als de globale koek verkleint”, zegt Jacques Vandermeiren , algemeen directeur van Port of Antwerp.

Next Gen

Intussen zet de Antwerpse haven fors in op innovatie. Die legt een fundament voor een duurzamere toekomst. Zo is er het Next Gen District, de vroegere Opelsite. Vandermeiren: “Dat moet een hotspot voor de circulaire economie worden. We praten nu met 25 bedrijven. Ik denk dat we vrij snel investeringen zullen aantrekken.”

Quote Er ligt nog veel studiewerk op de plank voor meer container­ca­pa­ci­teit. We hopen dat we vergun­nings­klaar zijn tegen eind 2022. Maar dan duurt het uiteraard nog enkele jaren voor het nieuwe dok ook afgewerkt is.” Annick De Ridder, havenschepen

Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) ging ook in op de beslissing van chemiereus Ineos om de tweede fase van zijn Project One uit te stellen. “Ook met de eerste fase – de bouw van een ethaankraker – blijft dit de grootste investering van de voorbije 25 jaar.”

De Ridder en Vandermeiren beklemtonen tot slot de noodzaak van een verdere uitbreiding van de containercapaciteit. Een nieuw dok in Doel moet daarvoor zorgen. De Ridder: “Er ligt nog veel studiewerk op de plank. We hopen dat we vergunningsklaar zijn tegen eind 2022. Maar dan duurt het uiteraard nog enkele jaren voor het nieuwe dok ook afgewerkt is.”

Volledig scherm De cijfers blijven de goede kant opgaan voor de containers, andere domeinen zoals stukgoed verliezen terrein. Vlnr. Jacques Vandermeiren (CEO Port of Antwerp), Nathalie Van Impe (hoofd communicatie Port of Antwerp) en Havenschepen Annick De Ridder (N-VA). © Klaas De Scheirder