Antwerpse haven houdt goed stand in coronajaar: totale trafiek daalt met 3 procent, maar nieuw record van 12 miljoen containers

ANTWERPEN Antwerps koppel met drie cafés wil vrijwillig gaan werken in vaccinatie­dorp: “Misschien kunnen we dáar een toog installe­ren en een vat aansluiten?”

17 januari Met een dag-, avond- en nachtcafé hebben zaakvoerders Christopher Van Loo (52) en Stephanie Stokhuyzen (32) een hele dag lang inkomsten in het hartje van Antwerpen. Maar dat is uiteraard buiten het virus gerekend. Het koppel stelt zich nu kandidaat als vrijwilliger in het grote vaccinatiedorp op Park Spoor Oost. “We doen dit ook voor onszelf, hoe sneller deze miserie voorbij is, hoe beter.”