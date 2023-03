Antwerpse gemeenteraad verwerpt motie van Groen over ‘woke-rel’ Arenberg: “Stadsbestuur heeft alwéér verbindend project gepolitiseerd”

De ‘woke-rel’ rond de foto’s en schilderijen in de Arenbergschouwburg leverde in de gemeenteraad veel verbaal vuurwerk op. PVDA zag er een geprogrammeerd verkiezingsdebat van N-VA in. Een motie van Groen die opriep om de hedendaagse foto’s van Mous Lamrabat terug te hangen, werd verworpen. Ook Vooruit stemde tegen, hoewel gemeenteraadslid Tatjana Scheck zich nog eens uitsprak tegen de ingreep van N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud.

Niel Staes (Groen) beet de spits af in het debat. Hij trekt een parallel met wat er afgelopen herfst met de stadsdichters gebeurde. “Alweer beslist het stadsbestuur om een verbindend project te politiseren. Schepen Ait Daoud kiest opnieuw voor escalatie. Terwijl het voor mij gaat over een artistiek project dat een brug sloeg tussen alle Antwerpenaren. Het excuus is altijd veelzeggend: bij de stadsdichters ging het zogezegd om een politiek pamflet, nu ging het om erfgoed.”

Quote Het geweigerde stadsge­dicht van Ruth Lasters ging over A- en B-bur­gers. Men moet blijkbaar een schiijnge­vecht houden over cultuur om het niet over de sociaal-economi­sche cancelcul­tuur te hebben. Peter Mertens, fractieleider PVDA

Staes’ oppositiecollega Peter Mertens (PVDA) noemt het problematisch én hypocriet dat het stadsbestuur heeft ingegrepen in de Arenberg. “Straks beslist de schepen nog welke voorstellingen de schouwburg al dan niet mag programmeren. Intussen zitten nog andere schilderijen uit de originele collectie van de portrettengalerij al heel lang weggeborgen in een depot. Maar het stadsbestuur applaudisseert als Fernand Huts een veranda mag bouwen op de Boerentoren of als er een moderne aanbouw komt bij Het Steen. Het geweigerde stadsgedicht van Ruth Lasters ging over A- en B-burgers. Men moet blijkbaar een schiijngevecht houden over cultuur om het niet over de sociaal-economische cancelcultuur te hebben.”

“Hopeloos verdeeld”

Sam Van Rooy (Vlaams Belang) wijst op een zekere dubbelzinnigheid bij N-VA. “Schepen Ait Daoud zei dat ze aan de cancelcultuur van ‘oude, witte mannen’ niet meedeed, maar vond de foto’s van Mous Lamrabat met twee gesluierde vrouwen wel fantastisch om politiek correct te blijven. Al baatte de lofzang van N-VA op de diversiteit niet, want schepen Karim Bachar (Vooruit) beklemtoonde dat haar beslissing niet die van het college was. Nog maar eens een keer is het stadsbestuur hopeloos verdeeld. Ook de burgemeester bezondigt zich trouwens aan woke-uitspraken.”

Volgens Caroline Bastiaens (CD&V) betekent politieke verantwoordelijkheid iets anders dan de keizerlijke macht om de duim omhoog of omlaag te houden. “U moet er als schepen over waken dat kunstenaars in alle disciplines alle ruimte krijgen. En niet de polarisatie opzoeken.”

Quote Uiteraard heeft een directeur van een schouwburg volledige autonomie in de programma­tie. Een mandaat om schilderij­en weg te halen, had hij niet. Die twaalf portretten horen bij het bouwkundig erfgoed van de monumenta­le trappenhal in de Arenberg. Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur (N-VA)

In haar reactie herhaalt schepen Nabilla Ait Daoud wat ze eerder al in de media had gezegd. “Ik heb geen censuur toegepast. Na de vervanging van vier schilderijen door vier foto’s kreeg ik al in november 2022 heel wat reacties. Het ging om afbeeldingen van mensen die veel hebben betekend in de Antwerpse geschiedenis (behalve het schilderij van Leonardo da Vinci, red.). Ik heb de (toenmalige) directeur van de Arenberg gevraagd om de schilderijen terug te hangen en de foto’s een plek te geven in de inkomhal. Vier maanden later is alles ineens in de pers gekomen. Uiteraard heeft een directeur van een schouwburg volledige autonomie in de programmatie. Een mandaat om schilderijen weg te halen, had hij niet. Die twaalf portretten horen bij het bouwkundig erfgoed van de monumentale trappenhal in de Arenberg. Ik vroeg respect voor het erfgoed en voor de mensen die onze stad mee hebben gemaakt.”

“U greep in zonder de steun van uw collega’s. U stelt me enorm teleur”, wierp Niel Staes de schepen voor de voeten. “Er wordt in de stad gesloopt dat het geen naam heeft. Maar vier schilderijen die van de muur worden gehaald: dát is dan het grote debat.”

“Laf”

Sam Van Rooy noemt het hele college laf. “Open Vld zegt niets, Karim Bachar (Vooruit) zwijgt ook. Waar is uw moed?”

“Gebazel’, zo noemt Peter Mertens de reactie van Ait Daoud. “N-VA kijkt naar onze culturele instellingen alsof ze deel uitmaken van de raadszaal van het stadhuis. Tot zo ver de autonomie van de cultuur.

“Tegenstrijdig”

De motie maakte geen kans. Bij de oppositie meldde Caroline Bastiaens dat ze zich na een stemafspraak met een lid van de meerderheid onthield. Vooruit stemde tegen omdat ze de motie inhoudelijk tegenstrijdig vond. “Groen wil via een politieke beslissing dat de foto’s van Lamrabat opnieuw worden opgehangen. Terwijl wij tegen politieke inmenging zijn.” Niet voor het eerst sluiten N-VA en Vooruit de rangen hoewel ze het oneens zijn over een dossier.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.