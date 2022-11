Antwerpse districten maken zich op voor kerst: hier gaan de lichtjes aan

Antwerpen

De kerst- en sfeerverlichting in district Antwerpen zal ook dit jaar in heel wat straten branden vanaf 20 november: de Kasteelpleinstraat, Anselmostraat, Kloosterstraat, Sint-Jansvliet, Steenhouwersvest, Kammenstraat, Schuttershofstraat, Huidevettersstraat, Leopoldstraat, ...

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Borgerhout

Inwoners konden een aanvraag indienen voor de terugbetaling van energiezuinige winterverlichting in hun straat. Zo vormen de buurtbewoners in Borgerhout mee lichtpuntjes tijdens de donkere maanden.

Deurne

In district Deurne zal er kerst- en sfeerverlichting branden op verschillende locaties. De kerst- en sfeerverlichting op zonne-energie in de winkelstraten Turnhoutsebaan en Herentalsebaan wordt ontstoken op zaterdag 26 november. Ook in de winkelstraat Gallifortlei zorgen kerstlichtjes voor sfeer. De kerst- en sfeerverlichting (led) in de laanbomen aan het districtshuis van Deurne brandt vanaf 14 december. Ook de kerst- en sfeerverlichting (led) in de bomen op het Wim Saerensplein gaat aan op 14 december.