Antwerpse discotheekuitbaters reageren gemengd op heropening, Red & Blue wacht niet af: “Vanaf 2 september gooi ik de club al open”

Geen negatieve PCR toegelaten

Nourdin Ben Sellam van nachtclub Red & Blue in het Antwerpse Schipperskwartier is zoals in juli aangekondigd nog steeds van plan zijn club al te openen in september. “1 oktober? Daar wacht ik niet op. Vanaf donderdag 2 september is iedereen die volledig gevaccineerd is, terug welkom. We zullen dat aan de ingang controleren via de app. Mensen met een negatieve test komen er niet in. Die kunnen binnen besmet raken en ernstig ziek worden, dat is niet verantwoord.”