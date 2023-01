Antwerpse dichter schrijft gedicht over hoe mensen energiecrisis ervaren: “Onzekerheid, machteloosheid en onrechtvaardigheid”

AntwerpenDe Antwerpse dichter Sara Eelen schreef in opdracht van Ateliers voor Werknemersvorming (AWV) een gedicht over hoe mensen de energiecrisis ervaren. Dat deed ze aan de hand van 500 gedachten en gevoelens die een diverse groep van mensen zelf had neergeschreven. Op die manier wil AWV de kopzorgen van de gewone mensen over de hoge energieprijzen onder de aandacht brengen. Het gedicht kadert ook in de Vlaams-Nederlandse poëzieweek die donderdag van start gaat.

Ateliers voor Werknemersvorming organiseert vormingen voor werknemers over thema’s die te maken hebben met hun arbeidsrechten en inkomen. “De voorbije maanden merkten we dat deelnemers tijdens de vormingen spontaan begonnen over de moeilijkheden die ze ondervinden bij het betalen van hun energiefactuur of over hun angst voor de toekomst”, vertelt Emelie Carpentier, coördinator van de vormingsdienst in Antwerpen.

Met het gedicht wil de organisatie deze mensen nu een stem geven. De vormingsmedewerkers stelden hen de vraag wat de energiecrisis bij hen oproept en hoe ze die ervaren, zowel op het werk als thuis. Die antwoorden konden de deelnemers in één of enkele woorden op een post-it schrijven. Daarna gingen ze daarover met elkaar in gesprek. In totaal werden zo’n 500 ideeën verzameld.

Ondergaan

De drie gevoelens die het meest benoemd werden, zijn die van onzekerheid, machteloosheid en onrechtvaardigheid. “Mensen zijn erg onzeker over hun werk, omdat ook daar de stijgende energieprijzen tot besparingen en misschien tot ontslagen leiden, en over hoe ze thuis de eindjes nog aan elkaar kunnen knopen”, aldus Emelie Carpentier. “Daarnaast is er bij velen het gevoel er zelf niets aan te kunnen doen en de crisis te moeten ondergaan. Ten slotte is er zeer veel onbegrip voor de hoge winsten die de bedrijven intussen maken en over het uitblijven van oplossingen door de overheid.”

Geen tips om energie te besparen

Je werkt je lijf lam, komt thuis

het huis als een koker voor vrieskou

‘maar wie gaat de warmte betalen’, zegt je geliefde

‘hoe hou ik vast als mijn vingers tot vuisten vriezen’, je kind

praat over morgen als een sneeuwstorm op komst.

Jij tast het huis af naar sluipverbruik

wisselt kerstlichtjes voor kaarsen, isoleert je ziel

met huid op huid vannacht, alleen

raakt niemand de nacht nog door.

Zal er morgen werk zijn en hoeveel zal het je kosten daar te komen?

Elke verplaatsing wordt een berekening in kilometers en graden en noodzaak.

Zelfs van de woonkamer naar de keuken – je struikelt over de tocht.

Je denkt aan alles wat je moet uitstellen, opgeven, weer warm blazen.

Ondertussen tellen mannen in pak de winsten op onze verliezen

woedt een oorlog die niemand begrijpt

brandt een bos waar niemand zich aan kan warmen

vraagt een politicus om geduld, zodat hij zich niet moet haasten.

