Antwerpse brasserie wil het goedmaken met Kanye West

Kanye had uren voordien samen met Jay-Z opgetreden in een uitverkocht Sportpaleis en had nog trek. Brasserie Appelmans in de schaduw van de kathedraal kreeg de eer. Eens ter plaatse kwam de zaalverantwoordelijke meedelen dat de reservering verlopen was omdat de rapper een uur later dan voorzien arriveerde. Hij verwees hen naar de tegenoverliggende pizzeria Da Giovanni.

Kanye kreeg daar wel een tafel. De zaalverantwoordelijke snapte toen pas welke flater hij had begaan. Dat was juni 2012. De brasserie wil het bijleggen en biedt de ex-presidentskandidaat een van hun meeneemcocktails aan. Kanye zal zich wel moeten haasten, want de zaak sluit om 17.00 uur hun afhaal. Morgennamiddag is de brasserie opnieuw open voor take-away. Of Kanye tegen dan nog in Antwerpen verblijft, is niet zeker.