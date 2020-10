Antwerpse bende ontvoert gokverslaafde en vriendin: “Meisje gaat als heroïnehoer voor ons werken tot je schulden zijn afbetaald!”

Antwerpen ASSISEN. Kevin (31), die onterecht in de cel zat voor vadermoord, getuigt: “Ik ben een wandelende tijdbom”

17:45 Kevin Huypens was net 18, toen hij in de gevangenis werd gestoken voor de moord op zijn vader Steve. Zeven maanden zou de jongen vastzitten. Tot bleek dat de Duitser Fred Wittig (57) weleens de dader zou kunnen zijn. Vandaag is Kevin 31 en kwam hij getuigen op het assisenproces tegen Wittig. Nog steeds is hij bitter over wat hem overkwam. “Voor de rest van mijn leven ben ik getekend.”