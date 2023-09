Antwerpse beiaard speelt morgen Marokkaans volkslied

REPORTAGE. De laatste minuten op de grootste spoed­dienst van 't stad, én de eerste bij ZNA Cadix: “Er is gelachen en gehuild”

De poort van de spoeddienst bij ZNA Stuivenberg viel om 12 uur definitief in het slot. Om 13 uur werd de fakkel doorgegeven aan de gloednieuwe spoeddienst bij ZNA Cadix. Wij spraken de laatste patiënten bij Stuivenberg en de eerste patiënten bij Cadix. Ook voor het personeel werd het een dag van afscheid én een nieuw hoofdstuk. “We kunnen er boeken over schrijven, over wat hier allemaal is gebeurd.”