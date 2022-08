Antwerpse amateurkunstenaars laten hun werk zien op GAST kunstenfestival

De amateurkunstenaars werden deze zomer begeleid door artiesten Aïcha Cissé, Anthe Hermans, Emma Verhulst, Carlijne Hertog, Ramos Sama, Eline Van Hoye, Youniss Ahamad en Samira Lafkioui. Allen werken ze samen met Fameus, het platform om jonge, Antwerpse amateurkunsten in de kijker te zetten.

Een dikke twintig amateurkunstenaars stellen hun werk van vrijdag tot en met zondag tentoon bij Circuit, de circulaire, creatieve speeltuin van De Kringwinkel op Nieuw Zuid. Daarnaast kan je bij Fameus terecht in de Zirkstraat in het stadscentrum. In Zaal Zirkus zullen er live performances te zien zijn tussen 13 en 22 uur en nadien wordt er naarstig gevierd met de deejays van Fameus. Onder andere Elke Huybrechts, Roelie De Jaeger, ito, Pablo Correa en Adnana Bensaada laten er hun kunsten zien.