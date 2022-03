Antwerps Zorgbedrijf ontslaat medewerker na “zeer onaanvaardbaar gedrag” ten aanzien van rusthuisbewoner

Antwerpen 17 kilogram aan schattig­heid. ZOO Antwerpen verwelkomt nieuwe okapi: “Xandor is klein, fijn én vin­nig!”

Fantastisch nieuws! Xandor is de jongste telg van de okapifamilie in ZOO Antwerpen. Mama Lindi bracht een maand geleden haar tweede kalfje ter wereld in de Moorse Tempel. Voor vader Semuliki is dit een primeur. ZOO Antwerpen is wereldwijd dé okapi-expert én matchmaker voor nieuwe koppels. Deze geboorte is geweldig nieuws voor deze bedreigde diersoort.

15:25