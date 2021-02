Antwerps tramverkeer komt weer op gang na stroompanne

Door een kortsluiting in de buurt van de stelplaats op de Noorderlaan is er woensdagochtend amper tramverkeer geweest tussen Merksem/Luchtbal en het Antwerpse stadscentrum. Het defect is zonet verholpen, maar het zal nog even duren voor alle trams weer normaal rijden.