Antwerps tramverkeer komt terug op gang na stroompanne

ANTWERPEN Taxi nodig? Voor dezelfde prijs kun je in Antwerpen nu gewoon een limousine nemen: “Inclusief glaasje bubbels en ingebouwde Playstati­on”

31 januari Heeft men in de Koekenstad het gat in de markt gevonden? Stel je voor, je arriveert in Antwerpen met de trein en aan het station stap je in plaats van in een gewone taxi, in een limousine, voor dezélfde prijs? Dankzij Party Ride is dat voortaan mogelijk, én legaal. “Mijn limo’s worden vooral in het weekend gebruikt voor huwelijken en feesten, waarom zou ik ze in de week laten stilstaan?”