Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) over dodelijk ongeval: “Het is te vroeg om te zeggen wat de oorzaak is”

In Antwerpen stelt oppositiepartij Groen zich vragen bij het functioneren van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA), naar aanleiding van het dodelijk ongeval met twee jonge kinderen dinsdag in de binnenstad. Kennis gaf deze namiddag tijdens een persconferentie meer uitleg over de omstandigheden en zei dat er geen fouten werden gemaakt door het terugdraaien van de conflictvrije lichtenregeling. “Het is te vroeg om te zeggen wat de oorzaak is van het ongeval”, klonk het.

“Schepen Koen Kennis draaide de beslissing om het kruispunt waar gisteren een dodelijk ongeval gebeurde conflictvrij te maken, terug”, klinkt het bij Groen. “Als blijkt dat hij gelogen heeft over de reden om dat te doen, moet hij volgens Groen de eer aan zichzelf houden en opstappen als schepen van Mobiliteit.”

Antwerps Groen-fractieleider Imade Annouri heeft het over een “dramatische dag voor de stad” en haalt uit naar Kennis. “Twee jonge kinderen lieten het leven bij een zoveelste vermijdbaar verkeersongeval”, stelt hij. “Medeleven en transparantie hadden gepast geweest. In plaats daarvan lijkt schepen Kennis ervoor gekozen te hebben onwaarheden te vertellen over zijn eigen beleidsbeslissing.”

Eerder raakte bekend dat het kruispunt waar de aanrijding gebeurde in april werd aangepast om conflictvrij te maken, maar dat het stadsbestuur begin juli die beslissing weer terugdraaide en in de plaats extra waarschuwingssignalisatie liet aanbrengen. Volgens Kennis was de reden daarvoor het uitrijden van de hulpdiensten van het nabije Sint-Vincentiusziekenhuis. Het ziekenhuis zou echter niet betrokken zijn geweest bij die beslissing.

“Debat wordt op de man gespeeld”

“Het zijn tragische omstandigheden", zei Kennis aan het begin van de persconferentie. De schepen betuigde zijn medeleven aan de familie én de chauffeur. “Maar het debat is verschoven van hoe maken we de verkeersveiligheid zo goed mogelijk naar een debat dat op de man wordt gespeeld, daarom is het goed om meer duidelijkheid te verschaffen over hoe de lichten in Antwerpen worden gestuurd.” Kennis verwees naar de VLCC, de Verkeerslichten Coördinatie Computer, en zei dat het kader werd opgesteld samen met verkeersspecialisten.

“Verkeersveiligheid is een totaalpakket. Het gaat onder meer over infrastructuur, dat is een lang traject om op orde te krijgen”, zei Kennis ook nog. “We moeten continu aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Daar zal de VLCC bij helpen. Dit is niet iets waar je aan een bureau snel beslist, dit zijn complexe analyses die met veel parameters rekening houden. Dit gaat ook over sensibiliseren en handhaven. We maken als stad ook de keuze om naar nul verkeersdoden te gaan, en daar wordt elke dag aan gewerkt”, zei Kennis.

“We gaan permanent evalueren. Het is te vroeg om te zeggen wat de oorzaak is van het ongeval. De oorzaak van het ongeval moet door gerechtsdeskundigen achterhaald worden. We zullen naar zwarte punten blijven kijken”, aldus Kennis nog.