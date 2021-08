Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) geeft meer uitleg over dodelijk ongeval: volg hier live de persconferentie

Deurne Tourist LeMC verrast fans in OLT met wandeling door het publiek: “Dan weet ik een beetje met wie ik hier te maken heb, hé”

13:05 Geen excentrieke outfitwissels of toeters en bellen in het decor. Enkel een band, stem en mimiek, zoals het een ware stadstroubadour betaamt. Na anderhalf jaar pauze staat ook Tourist LeMC (37) weer op het podium, en waar anders dan in zijn thuishaven Antwerpen. Gisterenavond trapte hij het eerste van zijn drie concerten in OLT Rivierenhof af met een mix van hits als ‘Koning Liefde’ en platen van zijn nieuwe album ‘Niemandsland’: “Het voelt extra speciaal om hier mijn thuismatch te spelen.”