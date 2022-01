Antwerps schepen geeft Rik Torfs wind van voren na kritiek op vaccinatie kinderen in ZOO Antwerpen: "Dit neem ik niet van een verstandig man”

Antwerps schepen voor Gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA) neemt kerkjurist Rik Torfs (KU Leuven) op de korrel in een post op Facebook, nadat hij zich kritisch uitliet over het vaccineren van kinderen in de Antwerpse ZOO.

“‘Kinderen van 5 tot 11 jaar krijgen vaccin in Antwerpse zoo en worden daarbij in de watten gelegd met individuele begeleiding en randanimatie.’ Toch wel een manipulatieve techniek waarbij je ethische vragen kunt stellen”, twitterde Torfs zondagavond. Een dag eerder hadden de eerste Antwerpse kinderen een prik gekregen met een coronavaccin in een safaritent in de de Marmeren Zaal van de Antwerpse ZOO. Het initiatief met een heleboel animatie moet de pijn van die vaccinatie voor kinderen enigszins verzachten.

Antwerps schepen Els van Doesburg pikt de kritiek van Torfs echter niet. “Dit neem ik niet van een verstandig man”, schrijft ze in een reactie op Facebook. “Ik verzet me tegen de desinformatie die blijkbaar wortel schiet en knip de emotie hier even uit. Zouden we vaker moeten doen.”

“Om te beginnen ligt de beslissing van het al dan niet vaccineren van kinderen bij ouders, en ouders alleen”, gaat ze verder. “Zij maken een vrije keuze gebaseerd op hun eigen overtuigingen en hopelijk ook op de beschikbare medische informatie. Als ik bepaalde mensen hoor spreken (nou ja, meer roepen) over ‘misdaden’, dan neem ik aan dat zij vinden dat kindervaccinatie verboden zou moeten zijn en ouders hun vrije keuze ontnomen moet worden. Daar pas ik voor. Maar ook als ouders ervoor kiezen om hun kind niet te laten vaccineren, respecteer ik dat. Want wie ben ik om dat niet te doen?”

Als politiek verantwoordelijke voor de Antwerpse vaccinatiecampagne laat Els van Doesburg zich naar eigen zeggen “niet in de schoenen schuiven” dat ze die rol “op een ethisch twijfelachtige of manipulatieve manier zou invullen”. “Iedere vaccinatie van onze allerkleinsten, beste professor, is inderdaad het resultaat van een individuele begeleiding. Daar schaam ik me niet voor, daar ben ik trots op. Net zoals ik trots ben op hoe we voor elke andere leeftijdscategorie een aangepaste aanpak hebben voorzien. Toen de senioren gevaccineerd werden, speelden we in het vaccinatiedorp hits uit hun jeugdjaren, vaak met orkestje. Toen de jongeren aan de beurt kwamen, organiseerden we een mini-Tomorrowland met DJ-sets. U kan dat dan ineens allemaal wel ‘manipulatieve technieken’ noemen. Ik vind het zelf eerder een aanpak op maat.”

“Aan volwassenen vragen we om een kwartier op een stoel te blijven zitten na hun vaccinatie. Onze allerkleinsten geven we de kans om onder het toeziend oog van de dokter een kwartier rond te lopen in een heel klein deeltje van de Zoo. Van gratis tickets is geen sprake, noch van kinderen lokken met andere cadeaus of diploma’s. Wel van kindvriendelijkheid, daar is wel sprake van - en veel.”

“Moet dat allemaal, al die ‘show’? In de range die gaat van kinderen een gore steeg in trekken met een dikke spuit in de hand tot het volledige Russisch Staatscircus uitnodigen, hebben wij met ons team gekozen voor de Zoo. Waarom? Omdat een prik een prik is. Die kunnen we niet aangenamer maken, maar de omgeving wel. Waarom zouden we dat in hemelsnaam dan niet doen?”, klinkt het.

“Professor, ik nodig u graag uit om eens naar onze omgeving, waar ons volledige team met veel aandacht en zorg over heeft nagedacht, te komen kijken. Dan kan u meteen zelf vragen aan ouders of ze de arm van hun kind komen aanbieden in ruil voor een kwartiertje randanimatie. Persoonlijk schat ik onze ouders hoger in.”

Ook viroloog Marc Van Ranst gaf Rik Torfs - met wie hij wel vaker in de clinch gaat - al de wind van voren. “Al een paar duizend jaar hemel, hel en godsdienst promoten bij communicanten, en zich vandaag ethische vragen stellen over vaccinatie van 5- tot 11-jarigen in de ark van Noah?”, klonk het schamper in een reactie op Twitter.

