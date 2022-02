Antwerps peutertje (2) met CO-vergiftiging afgevoerd naar het ziekenhuis, 26 mensen geëvacueerd

ANTWERPENIn Antwerpen is een peutertje van twee jaar oud afgevoerd naar het ziekenhuis. Het kind kampte, net als drie andere mensen, met een CO-vergiftiging. Dinsdagavond werden verhoogde waarden CO gemeten in een pand in de Antwerpse Kroonstraat, een zijstraat van de Plantin en Moretuslei.