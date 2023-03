Antwerps onderzoeksproject over vagina's blaast drie kaarsjes uit: "Vaginale bacteriën duiken ook op de borsten op”

Het Isala-project van UAntwerpen blaast drie kaarsjes uit. Dat wordt gevierd met nieuwe onderzoeksresultaten. Zo analyseerden de wetenschappers de bacteriën in het speeksel en op de huid rond de mond, de liesstreek en de borsten. Daar vonden de onderzoekers bacteriën terug die ze ook in de vagina vonden. Isala gaat bovendien op zoek naar vrouwe die onder één dak leven, om te onderzoeken of deze vrouwen een vergelijkbaar vaginaal microbioom hebben.

Het Isala-project van UAntwerpen, genoemd naar Isala Van Diest – de eerste vrouwelijke arts in België – groeide ondertussen uit tot het grootste burgeronderzoek naar het vrouwelijke microbioom wereldwijd. De wetenschappers startten op 24 maart 2020 met een eerste fase waarbij duizenden vrouwen in de privacy van hun eigen badkamer vaginale swabs namen zodat onderzoekers voor de eerste keer de bacteriën in de vagina van gezonde vrouwen op grote schaal in kaart konden brengen.

Op 24 maart, de derde verjaardag van hun onderzoeksproject, komen de onderzoekers naar buiten met nieuwe resultaten. In een tweede fase onderzochten ze naast de vagina ook andere plaatsen op het vrouwelijke lichaam. Plaatsen die relevant zijn voor vrouwelijke gezondheid en intimiteit, en die nog nooit grondig waren onderzocht: speeksel en de huid rond de mond, de borsten en de liesstreek.

Ondergoed en gezondheid

Voor deze tweede onderzoeksfase werden 275 vrouwen geselecteerd uit de meer dan 3.300 vrouwen van de eerste fase, op basis van hun intieme relaties, anticonceptiemethode en leeftijd. Elke deelneemster van deze tweede fase kan vanaf vandaag een persoonlijk geüpdatet profiel checken. Dit profiel bevat informatie over de bacteriën op hun huid, in hun speeksel en hun vagina.

Voor de huid rond de mond vonden de onderzoekers typische mondbacteriën die ze ook in de speekselstalen van de deelneemsters zagen. Op de lies vonden ze heel wat typisch vaginale bacteriën. “Dit is niet zo verwonderlijk”, zegt Sarah Ahannach, projectleider van Isala. “De liesstreek staat in contact met vaginale afscheiding en ondergoed. In het doctoraatsonderzoek van Leonore Vander Donck gaan we nu de relatie tussen vaginale bacteriën, gezondheid en ondergoed verder onderzoeken.”

Bacteriën op de borsten

Op de borsten vonden de onderzoekers ook heel wat verschillende bacteriën, waaronder veel bacteriën typisch voor de huid. Maar ze vonden ook – en dat was wel een verrassing - lactobacillen, typisch voor een gezonde vagina. “Die hadden we niet direct verwacht op de huid rond de tepels” zegt prof. Sarah Lebeer, onderzoeksleider van Isala. “Lactobacillen zijn wel de eerste bacteriën die de huid van een baby koloniseren bij een natuurlijke bevalling via de vagina. We vonden al in eerder onderzoek dat er nog steeds lactobacillen op de huid van volwassenen terug te vinden zijn. Onze nieuwe resultaten suggereren nu dat de huid rond de borst ook een natuurlijke habitat is voor lactobacillen. Zo maken borsten estrogeen en glycogeen aan, die ook in de vagina belangrijke stimuli zijn voor lactobacilli.”

“Maar misschien komen de vaginale lactobacillen op de borsten ook wel later in de levenscyclus terecht door intiem contact”, vult Leonore Vander Donck aan. “Voorlopig zit het Isala project nog steeds in de observatiefase: we kunnen nog niet alles verklaren, maar zijn enorm enthousiast over de eerste resultaten.”

Het onderzoek is nog niet afgelopen. De analyses van de stalen en opgekweekte bacteriën gaan de komende maanden verder. Bovendien gaat Isala nog voor het einde van dit jaar op zoek naar vrouwen die onder één dak leven en graag meedoen aan Isala: zussen, partners, moeders, dochters, of vriendinnen. Zo kunnen de onderzoekers in kaart brengen of deze vrouwen een vergelijkbaar vaginaal microbioom hebben of juist helemaal niet.

