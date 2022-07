Antwerps museum Mayer van den Bergh breidt fors uit: “Museum zal niet langer verborgen zijn”

Antwerpen Hertog Jan at Botanic staat in The World's Best Restau­rants 2022

Vanochtend werd de lijst met de nummers 51 tot en met 100 bekend gemaakt van The World’s Best Restaurants 2022. Hier duikt Hertog Jan at Botanic op nog geen jaar na de opening van het restaurant in Antwerpen. Het restaurant staat op de 93e plaats.

5 juli