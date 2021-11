Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) valt met fiets: neusbreuk en gebarsten oogkas

ANTWERPEN Na Amsterdam ook in Antwerpen nachtburge­mees­ter op komst? “Tijd dat er iemand opstaat en er voor gaat”

Een beetje een bizarre timing voor een debat over de toekomst van het Antwerpse nachtleven wanneer heel de sector net het slechte nieuws van woensdagavond te horen kreeg, maar debat Inside The Circle in De Studio weet de focus wel te bewaren. Zo bleek dat er zowel vanuit het stadsbestuur als vanuit de sector vraag is naar één vast, onafhankelijk aanspreekpunt voor de nightlifesector. Is de tijd aangebroken voor de allereerste Antwerpse nachtburgemeester?

18 november