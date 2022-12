Antwerps luxehotel haalt bakzeil: illegale bouwwerken Antwerp Botanic Sanctuary moeten weg

Antwerp Botanic Sanctuary is gevestigd aan de botanische tuin langs de Leopoldstraat. Op de plek in hartje stad waren ooit een hospitaal en klooster, gebouwd in de middeleeuwen, wat je nog steeds voelt aan de statige en serene sfeer. Later kwam er congrescentrum Elzenveld, dat in handen was van het OCMW. Maar in 2019 werd alles in erfpacht gegeven aan projectontwikkelaar Iret Development. Dat bouwde een vijfsterrenhotel met 108 kamers - 300 à 400 euro per nacht - en vier chique restaurants, zo baat Gert De Mangeleer er ‘Hertog Jan’ en ‘Bar Bulot’ uit.