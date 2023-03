Antwerps labo biedt alle werknemers gratis opsporingstest darmkanker aan

Bij de laboratoriumgroep werken zo’n 1.000 mensen, in de vestiging CMA in Antwerpen zo’n 65. Dit initiatief kadert binnen het Health@Work-beleid van het labo. “We voeren in onze labo’s analyses uit op stoelgangstalen en weten hoe belangrijk die zijn”, zegt Nicolas De Quinnemar, CEO bij de laboratoriumgroep. “Dikkedarmkanker ontwikkelt zich langzaam. Het duurt gemiddeld tien jaar voordat een poliep een kwaadaardig gezwel wordt. Hierdoor kan dikkedarmkanker in veel gevallen vroegtijdig worden opgespoord, vaak zelfs nog vóór er echt sprake is van kanker. Als dikkedarmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is vijf jaar na de diagnose 95% van de mensen nog in leven. Met die kennis vinden we dit een heel zinvol preventief onderzoek. Ook voor onze medewerkers.”