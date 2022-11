Antwerps Kunstenoverleg (AKO) wil verder praten met schepen Ait Daoud (N-VA): “We verwachten van haar een scherpere kennis van haar beleidsdomein”

“Onze deur bleef openstaan. AKO is ondanks de radiostilte van de schepen volhardend gebleven”, zo reageert het adviesorgaan dat heel wat Antwerpse culturele organisaties verenigt. “Maar het kan niet enkel meer gaan over het schrappen van de projectsubsidies (720.000 euro per jaar, red.) en de in de media aangekondigde alternatieve pot voor jonge makers. Noch de stad, noch de kunsten zijn gebaat bij een polarisering. Als burgers in een democratie verwachten we van onze bestuurders een scherpere kennis van hun beleidsdomein en een bereidheid tot inhoudelijk debat.”