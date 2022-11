Antwerps koppel tovert serviceflatje om tot compleet kerstdorp: “Rita is de architect, ik de bouwvakker”

AntwerpenWie zich in de magie van kerst wil onderdompelen, moet in het Antwerpse polderdorp Berendrecht zijn. Meer bepaald in de serviceflat van Rita en Désiré. Drieënhalve week lang bouwde het koppel in hun — bescheiden — woonkamer aan een winterdorp. Het resultaat is ronduit indrukwekkend, inclusief treinstation en kabelbaan.

Ze zijn altijd al into kerst geweest, Rita Muller (81) en haar man Désiré Staut (79). “Toen we nog thuis woonden, zetten we steevast een kerstboom, die in vol ornaat moést schitteren”, vertelt het koppel dat volgend jaar zestig jaar getrouwd is. “We overwinterden jarenlang in Spanje, waar we een appartementje huurden. Ook daar zorgden we ieder jaar voor flink wat kerstdecoratie. We bouwden er zelfs een klein winterdorpje.”

Zo’n drie jaar geleden verhuisden Rita en Désiré naar een servicewoning in Berendrecht. Daar kreeg de ‘kerstmicrobe’ hen pas écht te pakken. “De schoonzoon van een vriendin vertelde ons over een winkel in Nederland waar je miniatuurtjes voor een winterdorp — figuurtjes, kerstboompjes, dieren en andere winterse tafereeltjes — kan kopen”, vertelt Rita. “We waren meteen enthousiast en kochten een mooi assortiment bij elkaar. Jaar na jaar kwamen er beeldjes bij. Genoeg om een fraai winterdorp mee te bouwen. Hoeveel geld we er ondertussen aan uitgaven? Curieuzeneus. Nee, dat verklap ik liever niet. (lacht)”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Drieënhalve week lang bouwden Rita en Désiré in hun woonkamer aan een winterdorp. © Klaas De Scheirder

‘Handige harry’

Désiré, een ‘handige harry’ die jarenlang bij de groendienst van de stad Antwerpen werkte, zorgde voor een stabiele ondergrond om het kerstdorp op te zetten. “Kijk, een groot deel van het dorp staat op een eenvoudige houten kast”, wijst Désiré onder het witte laken in een uithoek van de kleine woonkamer. “Met planken heb ik vervolgens verschillende niveaus gecreëerd. Daarna was mijn vrouw aan zet. Ik geef toe, zij is de architect van het dorp. Ik ben eerder — euhm — de bouwvakker.”

In totaal drieënhalve week bouwden Rita en Désirée aan het winterdorp in hun living. En toegegeven, het resultaat is verbluffend. Honderden figuurtjes, een treinstation, een fontein, een reuzenrad, een brouwerij, verschillende fabriekjes, de woning van de kerstman himself, en zelfs een heuse kabelbaan: aan alles hebben ze gedacht. Ook aan de afwerking. Het dorp is versierd met witte dons (“dat is sneeuw”) en aan de randen prijkt een strookje mos (“zelf geplukt”).

“Ja, we zijn best wel trots op het resultaat”, glunderen Rita en Désirée. “We kregen ook al complimenten van buren in de serviceflats. Een van de medewerkers hier is zelfs een foto komen nemen en is thuis ook beginnen bouwen.”

Fijn penseeltje

Het winterdorp van Rita en Désiré staat er nog tot eind januari. “Je kan toch moeilijk het hele jaar door kerst vieren”, knipoogt Rita. “Nee, dan gaat alles onherroepelijk terug in kartonnen dozen. Een huzarenstukje, al zeg ik het zelf. Die figuurtjes vangen veel stof, weet je. Om ze proper te maken, moet ik een fijn penseeltje gebruiken. Het gaat nu eenmaal niet anders. Ik heb mij ook voorgenomen om alle beeldjes voortaan te nummeren. Zo is de puzzel volgend jaar een stuk gemakkelijker te leggen.”

Rita en Désiré zijn stellig: volgend jaar bouwen ze opnieuw een dorp in de living. “Onze dochter stuurt er soms op aan om nóg uit te breiden. Maar ik denk dat we limiet van onze servicewoning stilaan hebben bereikt.” “Ben je daar zeker van, Désiré?”, vult Rita aan. “We kunnen toch gewoon aan de buren vragen of ze mee willen doen en slaan vervolgens een gat in de muur. (schatert)”

LEES OOK:

Volledig scherm Drieënhalve week lang bouwden Rita en Désiré in hun woonkamer aan een winterdorp. © Klaas De Scheirder

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.