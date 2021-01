Antwerps koppel met drie cafés wil vrijwillig gaan werken in vaccinatiedorp: “Misschien kunnen we dáar een toog installeren en een vat aansluiten?”

ANTWERPENMet een dag-, avond- en nachtcafé hebben zaakvoerders Christopher Van Loo (52) en Stephanie Stokhuyzen (32) een hele dag lang inkomsten in het hartje van Antwerpen. Maar dat is uiteraard buiten het virus gerekend. Het koppel stelt zich nu kandidaat als vrijwilliger in het grote vaccinatiedorp op Park Spoor Oost. “We doen dit ook voor onszelf, hoe sneller deze miserie voorbij is, hoe beter.”

Een koffietje, pintje of tripelke bij je krant in café Atlas op de Vrijdagmarkt. Nadien stevig doorzakken aan de toog aan de andere kant van het plein bij Corso en afsluiten in Het Witte Huis om de hoek met een plateau shotjes en dansbare beats. Je kon er een dag- en nachtvullend programma van maken in betere tijden, het mini-horeca-imperium van Christopher Van Loo (52) en Stephanie Stokhuyzen (32).

Nuttig maken

Al maanden niks meer van dat, en dus wil het koppel zich op een andere manier nuttig maken. “Het is niet dat we ons vervelen, we zijn nog maar net verhuisd en hebben nog kluswerk genoeg”, benadrukt Christopher. “Ik kan het bijna niet geloven maar er is nog geen enkele dag gepasseerd het afgelopen jaar die niet snel voorbij is gevlogen. Maar dan komt die oproep van de stad, om als vrijwilliger te gaan werken in het vaccinatiedorp, en dan hoef je daar niet lang over na te denken.”

Steward

“Of we een medische achtergrond hebben? Neen”, grinnikt Christopher. “Ik denk niet dat de mensen gaan lachen als ze ons spuitjes laten zetten. Maar zet ons in bij de administratie om mensen in te schrijven of als steward op de parking, het maakt ons niet uit, geef ons gewoon iets te doen, zodat het vaccinatiedorp zo vlot mogelijk kan werken. Op die manier kunnen mensen sneller gevaccineerd worden en is deze miserie sneller voorbij. En dan kunnen we pas echt terug aan het werk.”

Volledig scherm Dagcafé Atlas op de Vrijdagmarkt. © Klaas De Scheirder

Het Witte Huis

Want het is natuurlijk pinten tappen waar het koppel zo snel mogelijk terug aan wil beginnen. “We leven nu op onze reserves maar die zijn natuurlijk niet onuitputbaar. Bovendien is het jammer om je spaarcenten waar je al jaren voor werkt, te gebruiken voor iets waar je zelf niet voor kiest. De grote terrassen van Atlas en Corso hebben nog wel een goede zomer gekend, maar Het Witte Huis, wat eigenlijk een nachtclub is, is sinds maart nog geen dag open geweest, terwijl de huur uiteraard gewoon blijft doorlopen.”

Champetter

“Ik heb al gespeeld met het idee om er een dagcafé van te maken, maar het Pelgrimstraatje daar leeft niet ’s middags, dat begint tegen de avond pas op gang te komen. Maar zelfs dat is nu niet aan de orde, we vrezen dat we zelfs met Atlas en Corso pas tegen 1 april kunnen herstarten. En dan is het wellicht opnieuw als champetter en niet als cafébaas. Ga zitten, neen niet met zoveel aan de tafel, zet uw mondmasker op”, zucht Christopher.

Toog

In de komende weken wordt beslist of Christopher en Stephanie ingezet kunnen worden in het vaccinatiecentrum en wat hun taken dan precies zullen zijn. Op dit moment lijkt het dat de vaccinatiedorpen in Vlaanderen zeker tot en met oktober operationeel zullen blijven. “Zo lang gaan we uiteraard niet blijven, wanneer de cafés terug open mogen, staan we weer met volle goesting achter de toog”, benadrukt het koppel. “Of we moeten aan het vaccinatiecentrum een toog installeren en een vat aansluiten? Dat is misschien nog wel een goed idee?”

