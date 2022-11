Antwerps Klimaatfonds ondersteunt negen appartementsgebouwen die duurzamer willen worden

Van alle Antwerpse gezinnen woont 70 procent in een appartement. Flatgebouwen zijn dus een belangrijke schakel in de energietransitie. Daarom lanceerde de stad via haar Klimaatfonds een oproep naar syndici, (mede-)eigenaren en verenigingen van mede-eigenaren (VME) van appartementsgebouwen. Zij konden hun projectvoorstel voor een collectieve productie en consumptie van duurzame energie indienen. Negen projecten worden nu goedgekeurd: zes in het district Antwerpen, twee in Borgerhout en eentje in Berchem.

“Met deze oproep willen we aantonen dat slimme combinaties van zonnepanelen, warmtepompen of oplaadsystemen in appartementsgebouwen tot rendabele en technisch haalbare projecten leiden”, zegt schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit). “We willen weten welke technieken in verschillende types van appartementsgebouwen het beste werken, zodat nadien deze voorbeeldprojecten massaal kunnen gekopieerd worden in vergelijkbare gebouwen in de rest van de stad. Zo realiseert de stad haar klimaatdoelen, benutten we meer dakoppervlak voor zonne-energie en verlossen we appartementsbewoners van hun verouderde en energieverslindende stookketels. Stad en bewoners raken zo van het gas af.”