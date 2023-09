Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA): “Communicatie over Fietsbus was ongelukkig”

Victor Avonds (29) is genomi­neerd voor Lady Chef of the Year: “Mijn gerechten weerspiege­len mezelf: een beetje chaotisch en bruut”

“Er zijn genoeg mensen die niet geloven dat Victor mijn zaak is, omdat ik een jonge vrouw ben.” Ze kan ermee lachen, maar de verbazing over een vrouwelijke chef in de keuken bewijst dat het nog steeds nodig is om een award als Lady Chef of the Year uit te reiken in de voornamelijk mannelijke horecawereld. Victor Avonds (29) is als enige Antwerpse bij de vijf laatste genomineerden om de prijs in de wacht te slepen. “In deze job heb je een partner nodig die niet verwacht dat je elke avond samen op de zetel een film zit te kijken.”