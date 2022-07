Antwerps gouverneur Cathy Berx over stijgende coronacijfers: “Warme oproep om opnieuw mondmasker te dragen op drukke plaatsen”

Volgens de jongste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano zijn er momenteel 2.183 mensen met corona opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. In de provincie Antwerpen ligt dat aantal op iets meer dan 300. Wat betreft het aantal besmettingen ligt het provinciaal gemiddelde op 900 per 100.000 inwoners. Bij 17 gemeenten boven de 1000: “Het is van belang dat mensen weten dat er opnieuw een hoge viruscirculatie is op vele plekken en dan is het niet onnuttig om extra voorzichtig te zijn. Zeker op het openbaar vervoer of op plekken waar we met velen zijn is het wijs om opnieuw een mondmasker te dragen”, aldus Berx aan VRT.