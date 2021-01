Antwerps gerecht ontwikkelt nieuwe aanpak van verkrachtingszaken: “Aantal veroordelingen verdubbeld”

vrouwenvolleybal liga A De Antwerp Ladies mogen opnieuw volleybal­len en halen meteen een set binnen tegen Gent

10 januari Tijdens wellicht de vreemdste competitie in de geschiedenis van het vrouwenvolleybal worden vanaf nu niet alleen de opgesplitste wedstrijden in de Liga A afgewerkt. In januari 2021 staan ook de kwartfinales en de halve finales van de Belgische beker op de kalender. Een eerste match van het seizoen afwerken met de immense druk van een rechtstreekse uitschakeling op de schouders. Het is meteen een zware opdracht voor de jonge, debuterende Antwerp Ladies.