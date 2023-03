Antwerps bedrijf wil 'bierprinter' op de markt brengen

Gevangenis overvol: bende die drugs invoerde via havenbe­drijf opgepakt en weer vrijgela­ten

Een bende rond twee Albanese broers is dinsdagmorgen opgepakt in het kader van een onderzoek naar invoer van cocaïne via het havenbedrijf Medrepair. De bende maakte gebruik van een gestolen login van een crèche om in het rijksregister adressen van havenarbeiders te zoeken. Vier verdachten zijn gearresteerd, onder wie één man die als havenarbeider aan de slag was.