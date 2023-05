Antwerps basketbalteam valt in de prijzen in Brussel

Op bezoek bij Louis Lambert (91), de laatste overleven­de kampioen uit 1957: “Uiteraard pakt Antwerp de titel. Maar ónze ploeg was beter”

De landstitel pakken? Er is er bij Royal Antwerp FC nog maar eentje over die écht weet wat het betekent: Louis Lambert (91), de laatste overlevende van de kampioenenploeg uit 1957. Wij zochten het clubicoon op voor een babbel over zijn liefde voor ‘The Great Old’, het beruchte titelseizoen 56-57 én het nakend landskampioenschap. “Overal werd ik herkend, mijn vrouw werd er gek van.”