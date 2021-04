Antwerpenaar wordt in Luik van straat geplukt, vijftien minuten later is hij gevaccineerd: “Zo’n aanbod krijg je niet elke dag”

Maandag bracht Jan De Zutter uit Antwerpen een bezoek aan de Warhol-tentoonstelling in La Boverie in Luik. Nadien wilde hij nog een taartje gaan kopen bij een bakker, dus parkeerde hij zich in het centrum van Luik, vlak bij het vaccinatiecentrum. “Op de hoek van de straat werd ik aangesproken door een man. Of ik een vaccin wilde? Ik was verbaasd: zo'n aanbod verwacht je natuurlijk niet. Ik stamelde dat ik Vlaming ben, of hij wel zeker wist dat ik hier een vaccin kon krijgen? Dat was geen probleem, want ik was boven de 54 jaar. Volgens hem hadden ze te veel vaccins, anders moesten ze die weggooien. ‘Waarom ook niet?’, dacht ik.”