Antwerpenaar telt 10 miljoen drugsgeld in garage en sluist het drugsgeld naar het buitenland: twee verdachten opgepakt

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier .

Uit leesbaar gemaakte berichten van de chatdienst Sky ECC puurde de federale gerechtelijke politie (FGP) informatie over een cocaïnetransport van 840 blokken cocaïne. Die drugslading werd ingevoerd op 7 augustus 2020. De organisatie schakelde een chauffeur in om een container waarin de partij verstopt zat, van kaai 1742 te vervoeren naar een loods in Kieldrecht. In de ontsleutelde berichten komen de organisator, de opdrachtgever en de uithaler van de smokkel in beeld.