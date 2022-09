Antwerpenaar kan nu ook medeleven betuigen in rouwregister voor Queen Elizabeth II in Het Steen

Het Antwerpse stadsbestuur betuigt zijn oprechte deelneming bij het overlijden van Queen Elizabeth II aan de Britse ambassadeur. “Een iconisch staatshoofd en baken van standvastigheid is niet meer. Queen Elizabeth II was niet alleen een mondiaal symbool van traditie en plichtsbewustzijn, ze slaagde er ook in om aan de inwoners van het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en ver daarbuiten vertrouwen en houvast te schenken in snel veranderende tijden. We delen mee in de rouw van de Angelsaksische wereld, in het bijzonder de Britse gemeenschap van onze stad. Antwerpen had in 1966 de eer om Queen Elizabeth te mogen verwelkomen, een mijlpaal waar de sinjoor nog steeds fier op is”, aldus burgemeester Bart De Wever (N-VA).