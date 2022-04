“Antwerpenaar ergert zich blauw aan vuile straten”: bijna 100.000 ‘opruimmeldingen’ in 2021

AntwerpenDe stad Antwerpen behandelde vorig jaar 192.617 vragen, meldingen en klachten. De meeste ergernissen gingen over sluikstort en zwerfvuil: er liepen liefst 94.634 ‘opruimmeldingen’ binnen. Maar ook aan wegenwerken – en dan vooral: de gebrekkige communicatie daarrond - kunnen Antwerpenaars zich storen. Ombudsvrouw Karla Blomme boog zich in 2021 over 1.730 dossiers.

Antwerpen startte in 1991 als eerste Vlaamse stad met een ombudsdienst. Tuur Van Wallendael, die na een carrière als VRT-journalist schepen werd in Antwerpen, was de allereerste ombudsman. Karla Blomme staat aan het roer sinds 2006. Het is haar taak om uit te klaren wat de stad in eerste lijn niet opgelost krijgt.

Ergernis over vuile straten blijft een onuitwisbare klassieker, blijkt uit het rapport van Blomme dat dinsdagavond aan de leden van de gemeenteraad werd voorgelegd. Er kwamen vorig jaar bij de stadsdiensten liefst 94.634 opruimmeldingen binnen. Zo’n melding kan over sluikstort gaan, maar ook over volle papiermanden, zwerfvuil, kadavers of graffiti…

Parkeren en mobiliteit

Van alle meldingen bij de stadsdiensten kregen er 1.075 het label ‘klacht’. Dit is een stijging ten opzichte van 2020 toen er 862 klachten werden geregistreerd. De meeste klachten gingen vallen binnen de categorie ‘parkeren en mobiliteit’ (281). Concreet ging het dan over parkeren (123), inname van het openbaar domein (43), verkeerscirculatie (30), lage-emissiezone (19) en verkeersveiligheid (17). Zoals elk jaar liepen er in 2021 veel klachten over afval – lees: sluikstort en zwerfvuil - binnen, 164 in totaal.

“Telkens opnieuw keren dezelfde soort klachten terug”, duidt Karla Blomme. “De Antwerpenaar ergert zich blauw aan vuile straten en laat dat ook weten door zwerfvuil en sluikstort in te seinen. Maar ook werken en werven in de stad blijken een bron van ergernis. En dan vooral: het gebrek aan heldere communicatie hieromtrent.”

Opvallend ook: de stad ontving vorig jaar 25 COVID-19 gerelateerde klachten. De meesten gingen over vaccinatie (22). “Maar er liepen ook klachten binnen over het gebrek aan en de netheid van openbare toiletten tijdens de sluiting van de horeca”, aldus Blomme.

Klachten over een politieoptreden

Niet alleen de stad Antwerpen houdt statistieken bij over het aantal meldingen en klachten. Ook andere stedelijke instanties doen dat. Zo behandelde het klantenmanagement van de lokale politie vorig jaar 1.871 dossiers. In 820 gevallen ging het over klachten over een politieoptreden. 94 dossiers bleken gegrond. “Zeer vaak hebben klachten te maken met een verwachtingspatroon waaraan niet voldaan werd. Zo gaan klagers er bijvoorbeeld van uit dat er altijd een proces-verbaal zal opgesteld worden, of dat de politie voortgaat op een eenzijdige verklaring, of dat de politie onmiddellijke bepaalde dwangmaatregelen neemt”, stelt het eerstelijnsrapport letterlijk.

Bij het Zorgbedrijf liepen maandelijks gemiddeld 125 klachten en meldingen binnen. Het Vraag- en Meldpunt van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen werd 160 keer bevraagd. Huisvestingsmaatschappij Woonhaven registreerde vorig jaar 428 meldingen. Tot slot registreerde de Antwerpse brandweer 11 formele klachten. Vijf daarvan hadden betrekking op overlast. In één geval ging het om gebruik van de sirenes onderweg naar een interventie.

Wie bij de voorgaande diensten uitgepraat was, kon bij ombudsvrouw Karla Blomme terecht. Zij luisterde vorig jaar naar 1.730 klachten. Een deel van die klachten werd later weer door de diensten zelf opgenomen of werd bezorgd aan hogere overheden, andere ombudslieden of externe organisaties om te behandelen. De ombudsvrouw zélf nam 975 klachten op als dossier.

Moeilijk bereikbare dienstverlening

Ook daar waren de ‘klassieke’ klachten, zoals zwerfvuil, sluikstort en parkeren, opnieuw sterk vertegenwoordigd. Maar Blomme merkte ook een groot aantal meldingen over moeilijk bereikbare dienstverlening, zoals de loketwerking. Een werkpunt voor de toekomst, stelt ze. “We zetten als stad zwaar in op digitale dienstverlening. Maar we mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat veel mensen géén digitale vaardigheden hebben. Persoonlijk contact met de burger blijft nog steeds erg belangrijk. We hebben ons dan ook voorgenomen om die verhouding digitale dienstverlening en persoonlijk nog eens onder de loep te nemen. Misschien slaat de ‘digitale slinger' iets te ver door?”