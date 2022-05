Antwerpenaar Emanoel Borges verovert Vlaamse harten op en naast het scherm: “Ondanks de vrouwelijke aandacht blijf ik een brave jongen”

Er heerst een voetbalcultuur. Het stadscentrum is oud maar prachtig. En er is een grote haven. Eigenlijk is de stad São Luís in het noorden van Brazilië, waar Emanoel N. Borges het levenslicht zag, niet zo anders dan Antwerpen: “Behalve dat de goaltjes waarmee we speelden sleffers waren en we op onze blote voeten op straat voetbalden”, lacht Borges, nog maar net terug van de repetities voor de telenovelle Lisa. “En nog meer dan in België zijn wij Brazilianen in de wieg gelegd om te voetballen. Alles draait daar rond de sport: het is een levensstijl. Ronaldinho, Robinho en Kaká zijn goden voor ons.”