Antwerpenaar al twee maanden in Kroatische cel voor ongeval waarbij ongeboren baby het leven liet

Het ongeval dateert van 11 juli in badplaats Petrcane, in de buurt van de Kroatische havenstad Zadar. Het nieuws raakte in ons land pas donderdagochtend bekend. De advocate van Lahfid E.B. kwam uitstel vragen in het hof van beroep, schrijft ‘Gazet van Antwerpen’. Haar cliënt moest terechtstaan voor het belagen en bedreigen van zijn ex-vriendin. In eerste aanleg kreeg hij drie jaar gevangenisstraf. Hij kon niet aanwezig zijn in het hof van beroep omdat hij nog steeds in een Kroatische cel zit.

Onder invloed van verdovende middelen

Volgens de toenmalige berichtgeving van de Kroatische krant ‘Jutarnji’ reed de veertiger uit Deurne die zondagnamiddag omstreeks 15.30 uur onder invloed van niet nader genoemde verdovende middelen met hoge snelheid een parkeerplaats op in Petrcane.

In zijn BMW reed hij een 36-jarige zwangere vrouw aan. Zij was net teruggekeerd van het strand en stond op het punt in te stappen in haar witte Skoda. Door de klap raakte ze bekneld tussen de twee voertuigen. Omstanders probeerden haar te helpen en bekommerden ze zich om haar vierjarige dochter. Deze bleef ongedeerd, maar was danig onder de indruk. De aangereden Skoda raakte op diens beurt een geparkeerde Volkswagen waarin een tweejarig meisje en haar moeder zaten. Zij liepen lichte verwondingen op.

De benen en heup van de aangereden zwangere vrouw raakten door de impact geheel verbrijzeld waarbij ze veel bloed verloor. Een ambulance bracht haar in levensgevaar naar het ziekenhuis in Zadar. Artsen konden haar leven redden, haar ongeboren kindje stierf aan de opgelopen verwondingen.

Nog volgens 'Jutarnji’ maakte de Belg op weg naar de parking zich al schuldig aan gevaarlijk rijgedrag door de nauwe straatjes waarbij mensen letterlijk in de struiken moesten springen.

Ruzie met vriendin

Nieuwssite Telegram.hr schrijft dat Lahfid E.B. al bumperklevend achter een Mercedes reed die bestuurd werd door zijn Belgische vriendin. Zij zou net voor de parking snelheid hebben geminderd om voetgangers te laten oversteken. In plaats van hetzelfde te doen, sloeg de veertiger abrupt linksaf, de parking op, met de gekende gevolgen. Net voor de rit zouden de twee zijn verwikkeld in een hevige ruzie.

Volgens de politie van Zadar is de Belg na het veroorzaken van het ongeval met dodelijke gevolgen naar het politiekantoor gebracht, waar hij een dienstvoertuig vernielde. Er is een strafrechtelijk onderzoek tegen hem opgestart. Hij zit sindsdien in hechtenis.

De Deurnenaar kreeg in januari vier jaar cel voor zijn rol in een home invasion in Schoten, schrijft ‘Gazet van Antwerpen’ nog. Ook voor die veroordeling heeft hij beroep aangetekend.

