Antwerpen zoekt jongeren voor stedelijke TikTok

voetbal 2NB City Pirates geeft 2-0 weg, maar knokt zich nog naar laat gelijkspel in spektakel­stuk tegen Diegem (3-3): “Ontgooche­ling overheerst”

City Pirates leek zichzelf al vroeg in de wedstrijd een rustige avond te gaan bezorgen tegen Diegem dankzij een 2-0-voorsprong, maar nog voor het rustsignaal hingen de bordjes weer in evenwicht. Na de pauze werd het zelfs nog 2-3, maar in het slot toonden de troepen van Spencer Verbiest toch weerbaarheid en sleepten ze via Sawaneh hun eerste punt in ruim een maand uit de brand, 3-3 was de eindstand. Dani Wilms was na afloop niet onverdeeld gelukkig met het matchverloop.

23 oktober