Antwerpen zet mobiele teams in om tekorten in stedelijke kinderopvang op te vangen

antwerpenDe stad Antwerpen zet een mobiel team van kinderbegeleiders in om bij te springen in de stedelijke kinderopvang. Die kampt met grote tekorten. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en wordt door het kabinet van schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) bevestigd.

Het ziekteverzuim in de stedelijke crèches is bijzonder hoog: ongeveer één op vijf begeleiders - in totaal zijn er zo’n 400 - is afwezig. De stad maakt daarom werk van mobiele teams, meldt Gazet van Antwerpen.

Concreet wordt een twintigtal kinderbegeleiders flexibel ingezet in de veertien stedelijke crèches waar de nood het hoogst is. “Zij zullen de gaten dichten wanneer mensen wegvallen. Op dit moment zijn zo al acht begeleiders ingezet. De komende dagen wordt dat aantal uitgebreid naar twintig. Op termijn hopen we te landen op een mobiel team van 25 mensen”, aldus schepen van Kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Nieuwe mensen

De selectieprocedure voor de aanwerving van nieuwe kinderbegeleiders inmiddels is afgerond, onderstreept Ait Daoud verder. Negen mensen worden zo aangenomen en zullen ingezet worden in het mobiel team. “Daarnaast hebben we nu twintig mensen op onze wervingsreserve staan voor als we snel nieuwe mensen moeten aanwerven”, aldus Ait Daoud.

Sinds eind oktober verliezen ouders geen respijtdagen (ze moeten dus niet betalen), als ze hun kind thuis houden. Dat aanbod gold aanvankelijk tot 11 november, maar is verlengd tot aan de kerstvakantie.

