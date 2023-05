Antwerpen wil elektrische deelauto’s opladen met mobiele laadpalen

Chef Bart De Pooter uitgeroe­pen tot ondernemer van het jaar door Gault&Millau

Op maandag 8 mei vond de zesde editie van de Gault&Millau Culinary Innovators Awards plaats in de Verbeke Foundation in ons land. Meer dan 100 innovatieve bedrijven, personen en organisaties werden geselecteerd als kandidaat voor een award in één van de acht categorieën met oog op een mooie, culinaire toekomst. Chef Bart De Pooter werd uitgeroepen tot ‘Entrepreneur of the Year 2023'. Ontdek hier alle winnaars.