Antwerpen viert het Bollekesfeest: “Een Bolleke, dat is een Antwerps instituut”

AntwerpenNa twee jaar afwezigheid hebben de Antwerpenaren opnieuw iets te vieren. Het traditionele Bollekesfeest palmde traditiegetrouw de Grote Markt, de Groenplaats en het Steenplein in. Wij gingen langs en noteerden de sfeer van weleer: “Een Bolleke, dat is een Antwerps instituut.”

Wie Antwerpen zegt, zegt het gelijknamige volkslied van De Strangers. Het onlangs geredde radiostation Minerva wist de sfeer erin te brengen met jolige chansons en Antwerpse klassiekers op de Groenplaats. Ook op de Grote Markt en het Steenplein was een dansende menigte te vinden. “Het Bollekesfeest, dat is een verbondenheid tussen de Antwerpenaren dat je nergens anders kan vinden”, vertelt een goedgeluimde Geert Thoen (28). “Ons Bolleke, dat is toch een Antwerps instituut?”

Dat beaamt ook goede vriend Sam (30): “Het leven is als een Bolleke, waar ge over moet reuse.” Naar het optreden van Regi op de Grote Markt is de jongeman niet van plan om te gaan: “De stad is van ons, we zien wel wat het brengt.” De stad bouwt ook een groot terras op de Groenplaats, in samenwerking met brouwerij De Koninck, waar bezoekers het hele weekend kunnen genieten van wat Antwerpen te bieden heeft aan lokale ambachtelijke producten.

De sfeer op de Groenplaats zit er goed in, zoals het hoort op het Bollekesfeest.

Ook aan het Havenhuis is er op zaterdagavond een feest te vieren. Op het Zaha Hadidplein, aan het Havenhuis, was er vrijdagavond een ‘I love the 90’s-party’ met 2 Fabiola, 2 Unlimited en Sylver met DJ Wout. Op zaterdag is er de Break Free Queen Tribute Show, Cookies And Cream en Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob. Op zondag is het familiedag en zijn er optredens van Lady Linn, The Starlings, Les Truttes en tot slot Robert Falcon.

