Antwerpen verwijdert ‘woke’ portretten uit trappenhal Arenbergschouwburg

BV INTERVIEW. Kamal Kharmach voor zijn ‘kwaadste show ooit’: “Mijn eindafreke­ning voor energie? 9.000 euro! Wij wonen in een simpel rijhuis, what the fuck?”

“Ik ben boos, echt boos." En dus wordt de eindejaarsconference van Kamal Kharmach (31) z'n ‘kwaadste show tot nu toe’. De komiek vertelt in De Morgen over zijn frustraties over de staat van het land, maar ook over zijn kinderdroom om conferencier te worden en z'n interesse in geldzaken. “Ik zeg het bij wijze van boutade, maar ik stem liever op Tom Van Grieken dan op Conner Rousseau.”