Antwerpen verliest met Will Ferdy opníeuw een LGBTQIA+-icoon: “Hij had de ballen aan zijn lijf om al in de jaren zeventig op te komen voor wie hij was”

ANTWERPENAntwerpen is opnieuw een icoon kwijt uit de LGBTQIA+-gemeenschap, een pionier. Nadat recent afscheid werd genomen van Paul Rademakers (102) en Nicole (van Hugo) Josy (76), die zich ook actief inzette voor de gemeenschap, is nu ook zanger Will Ferdy (95) overleden. “Hij wilde nooit bewust een icoon worden voor onze community, maar hij is dat wel geworden. En hij heeft het pad geëffend voor iedereen die na hem gekomen is.”

Wat hebben Paul Rademakers, Nicole Josy en Will Ferdy gemeen? De Antwerpse LGBTQIA+-gemeenschap. Of het nu als icoon en voorvechter, actieve supporter of artiest op Antwerp Pride is. In 2010 stond de zonet overleden Will Ferdy nog op het podium van Pride. “Op dat moment was hij toch ook al een stuk in de tachtig”, herbeleeft Wilfried Eetezonne van Antwerp Pride. “En toch was hij nog heel geconcentreerd en professioneel bezig met zijn act. Hij heeft in zijn passage op Pride een grote indruk gemaakt met zijn performance én zijn verhaal op de jonge generatie van toen.”

Mijn vriend

Will Ferdy werd een icoon voor de LGBTQIA+-gemeenschap. Zijn grote hit ‘Christine’ heette origineel eigenlijk ‘Mijn vriend’. In 1970 al uitte hij zich als homo. Hij wordt gezien als de eerste BV die dat publiekelijk deed. “Het verbaast me nog steeds dat hij die stap durfde te zetten op nationale televisie”, gaat Eetezonne verder. “In een periode dat het absoluut niet evident was om uit te komen voor je geaardheid, hij werd er zelfs nog voor gearresteerd op een bepaald moment. Het moet een enorme stap geweest zijn, een enorm moedige beslissing.”

Volledig scherm Will Ferdy out zich op nationale televisie in 1970. © VRT

“En toch is het nooit zijn bedoeling geweest om een icoon te worden voor de gemeenschap”, benadrukt Eetezonne. “Maar toch is hij dat wel geworden. Hij heeft de weg klaar gemaakt voor vele anderen die na hem zijn gekomen. En steeds in alle bescheidenheid.”

Consequenties

Bart Abeel - gewezen Pride-voorzitter - bevestigt de moed van Will Ferdy. “Hij is er al bij vanaf de beginperiode van de Pride-beweging, een echte pionier. Hij heeft heel veel moed gehad om in die tijd al publiekelijk uit de kast te komen, op te komen voor wie hij was. Willens wetens de consequenties, niet enkel persoonlijk, maar ook professioneel, want die waren er wel degelijk, en ook niet min. We leefden op dat vlak echt nog in de prehistorie. Hij had de ballen aan zijn lijf om zoiets te doen. Oneindig veel respect daarvoor.”

“Naast een icoon voor Pride moeten we Will Ferdy ook gewoon herinneren als een groot artiest”, neemt Eetezonne terug over. “Naast ‘Christine’ heeft hij nog heel veel andere prachtige nummers geschreven. Hij zal voor altijd een groot muzikant blijven en we zijn heel vereerd dat hij twaalf jaar geleden op Antwerp Pride wilde optreden.”

Rouwregisters

Will Ferdy is oorspronkelijk van Gent maar verhuisde later naar Antwerpen. Hij heeft jarenlang in Hoboken gewoond en verbleef de laatste jaren in een serviceflat op Linkeroever. Zowel de stad Antwerpen als het district Hoboken leggen vanaf woensdag rouwregisters voor Will Ferdy.

